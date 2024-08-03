Jannik Hofmann - статистика
#43 | Защитник
|Имя
|Jannik Hofmann
|Команда
|Нюрнберг
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Jannik Hofmann
|Команда
|Нюрнберг
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.08.2024
|1' - 90'
|Нюрнберг
|3:1
|Шальке-04
|Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
|03.08.2024
|1' - 74'
|Карлсруэ
|3:2
|Нюрнберг
|Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нюрнберг
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.08.2024
|1' -90'
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|3:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|03.08.2024
|1' -74'
|Карлсруэ (Карлсруэ)
|3:2
|Нюрнберг (Нюрнберг)