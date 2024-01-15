Салем Аль-Аджалин - статистика
#17 | Защитник
|Имя
|Салем
|Фамилия
|Аль-Аджалин
|Команда
|Аль-Файсалы
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амман
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 февраля 1988 (36 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Салем
|Фамилия
|Аль-Аджалин
|Команда
|Аль-Файсалы
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амман
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 февраля 1988 (36 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Иордания
|6
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.02.2024
|1' -90'
|Иордания
|1:3
|Катар
|45'
|02.02.2024
|1' -90'
|Таджикистан
|0:1
|Иордания
|68'
|29.01.2024
|1' -90'
|Ирак
|2:3
|Иордания
|25.01.2024
|1' -85'
|Иордания
|0:1
|Бахрейн
|56'
|20.01.2024
|1' -90'
|Иордания
|2:2
|Южная Корея
|15.01.2024
|1' -90'
|Малайзия
|0:4
|Иордания