Хуссейн Али - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Хуссейн
|Фамилия
|Али
|Команда
|Херенвен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мальме
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 марта 2002 (22 года)
|Рост
|180
|Имя
|Хуссейн
|Фамилия
|Али
|Команда
|Херенвен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мальме
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 марта 2002 (22 года)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|Был в запасе
|Херенвен
|1:1
|Утрехт
|Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
|11.08.2024
|Был в запасе
|Аякс
|1:0
|Херенвен
|Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
|30.07.2024
|79' - 90'
|Марокко (мол)
|3:0
|Ирак (мол)
|Олимпиада, 3 тур
|27.07.2024
|60' - 90'
|Аргентина (мол)
|3:1
|Ирак (мол)
|Олимпиада, 2 тур
|24.07.2024
|1' - 58'
|Ирак (мол)
|2:1
|Украина (мол)
|Олимпиада, 1 тур