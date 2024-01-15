Монтадер Маджид - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Монтадер
|Фамилия
|Маджид
|Команда
|Хаммарбю
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мальме
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 апреля 2005 (19 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Монтадер
|Фамилия
|Маджид
|Команда
|Хаммарбю
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мальме
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 апреля 2005 (19 лет)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|90' - 90'
|Вернаму
|0:3
|Хаммарбю
|Швеция. Аллсвенскан, 19 тур
|12.08.2024
|85' - 90'
|Хаммарбю
|3:3
|Броммапойкарна
|Швеция. Аллсвенскан, 18 тур
|04.08.2024
|Был в запасе
|Кальмар
|1:3
|Хаммарбю
|Швеция. Аллсвенскан, 17 тур
|28.07.2024
|Был в запасе
|Хаммарбю
|2:0
|Мьеллбю
|Швеция. Аллсвенскан, 16 тур