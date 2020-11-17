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Расписание матчей
Лига наций
Швейцария - Украина
Швейцария - Украина: онлайн-трансляция 17 ноября 2020
Швейцария
17.11.2020, вторник, 22:45
Лига наций, группа A4, 6 тур
3 : 0
Тех. поражение
Украина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Швейцария - Украина
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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