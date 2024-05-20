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Расписание матчей
Боливия. Примера
Хорхе Вильстерманн - Стронгест
Хорхе Вильстерманн - Стронгест: обзор матча 20 мая 2024
Хорхе Вильстерманн
20.05.2024, понедельник, 02:30
Боливия. Примера, группа D, 2 тур
0 : 0
Завершен
Стронгест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хорхе Вильстерманн - Стронгест
Замена
J. Mamani
️️️️
R. Amaral
90'
+3
Желтая карточка
R. Amaral
90'
+2
Желтая карточка
A. Nahuelpán
88'
83'
Замена
M. Caire
️️️️
J. Amoroso
77'
Желтая карточка
D. Aimar
73'
Замена
D. Rojas
️️️️
Л. Урсино
73'
Замена
Б. Ангуло
️️️️
M. Ortega
Замена
J.
️️️️
A. Nahuelpán
69'
Замена
S. Echeverria
️️️️
C. Machado
69'
65'
Замена
Х. Чура
️️️️
Р. Рамальо
Желтая карточка
C. Machado
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорхе Вильстерманн
13
Arnaldo Giménez
(К)
ВР
15
Cristhian Machado
ЦЗ
17
Marvin Bejarano
ЦЗ
18
Gonzalo Castillo
ЦЗ
22
Widen Saucedo
ЦЗ
20
Adrian Pacheco
ЦП
70
Rodrigo Amaral
ЦП
19
Robson dos Santos
ЦП
37
Ariel Nahuelpán
ЦФ
3
Алехандро Чумасеро
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Диас
Стронгест
23
Гильермо Вискарра
ВР
3
Darío Aimar
ЦЗ
44
Марк Энумба
ЦЗ
31
Ronald Bustos
ЦЗ
5
Álvaro Quiroga
ЦП
88
Лусиано Урсино
ЦП
7
Joel Amoroso
ЦП
10
Michael Ortega
ЦП
10
Родриго Рамальо
ПП
9
Enrique Triverio
ЦФ
21
Fabricio Quaglio
ЦФ
Главный тренер
Пабло Лавальен
Хорхе Вильстерманн
1
Bruno Poveda
ВР
27
Rafael Corrales
ЦЗ
4
Luis Francisco Rodriguez Zegada
ЦЗ
5
Santiago Echeverria
ЦП
18
Carlitos Rodriguez
ЦП
21
Adrián Peña
ЦП
22
Makerlo Tellez
ЦП
8
Josué Mamani
ЦП
9
Jefferson
ЦФ
7
Rudy Cardozo
ЦФ
Стронгест
1
Джоан Гутьеррес
ВР
33
Luis Demiquel
ЦЗ
19
Daniel Lino
ЦЗ
15
Maximiliano Caire
ЦП
17
Leonel López
ЦП
6
Daniel Rojas
ЦП
23
Хейсон Чура
АП
26
G. Sotomayor
ЦФ
32
Fernando Kuqui
ЦФ
11
Бруно Миранда
ЦФ
11
Брайан Ангуло
ЦФ
4-3-2
13
15
18
22
17
20
70
19
3
Чумасеро
37
3-5-2
23
Вискарра
3
44
Энумба
31
10
Рамальо
88
Урсино
7
10
5
21
9
37
9
9
37
15
5
5
15
70
8
8
70
7
15
15
7
88
Урсино
6
6
88
Урсино
10
Рамальо
23
Чура
23
Чура
10
Рамальо
10
11
Ангуло
11
Ангуло
10
Остались в запасе
Хорхе Вильстерманн
Стронгест
1
Bruno Poveda
ВР
27
Rafael Corrales
ЦЗ
4
Luis Francisco Rodriguez Zegada
ЦЗ
18
Carlitos Rodriguez
ЦП
21
Adrián Peña
ЦП
22
Makerlo Tellez
ЦП
7
Rudy Cardozo
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Диас
26
G. Sotomayor
ЦФ
1
Джоан Гутьеррес
ВР
33
Luis Demiquel
ЦЗ
19
Daniel Lino
ЦЗ
17
Leonel López
ЦП
32
Fernando Kuqui
ЦФ
11
Бруно Миранда
ЦФ
Главный тренер
Пабло Лавальен
Остались в запасе
1
Bruno Poveda
ВР
27
Rafael Corrales
ЦЗ
4
Luis Francisco Rodriguez Zegada
ЦЗ
18
Carlitos Rodriguez
ЦП
21
Adrián Peña
ЦП
22
Makerlo Tellez
ЦП
7
Rudy Cardozo
ЦФ
Остались в запасе
26
G. Sotomayor
ЦФ
1
Джоан Гутьеррес
ВР
33
Luis Demiquel
ЦЗ
19
Daniel Lino
ЦЗ
17
Leonel López
ЦП
32
Fernando Kuqui
ЦФ
11
Бруно Миранда
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Диас
Главный тренер
Пабло Лавальен
Статистика матча Хорхе Вильстерманн - Стронгест
3
1
Всего ударов по воротам
4
4
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
1
1
Нарушения
3
1
Количество передач
81
135
Сейвы
1
3
Точность передач %
82
91
Удары мимо ворот
0
2
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
1
0
Удары из-за пределов штрафной
3
0
Матчи команд
Хорхе Вильстерманн
Боливия. Примера, 29 тур
Хорхе Вильстерманн
2 : 2
10.12.2025
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 28 тур
Гуабира
6 : 3
07.12.2025
Хорхе Вильстерманн
Боливия. Примера, 27 тур
Хорхе Вильстерманн
3 : 1
04.12.2025
Реал Оруро
Боливия. Примера, 26 тур
Аврора
1 : 0
01.12.2025
Хорхе Вильстерманн
Боливия. Примера, 25 тур
Хорхе Вильстерманн
3 : 1
23.11.2025
Ориенте Петролеро
Стронгест
Боливия. Примера, 27 тур
Аврора
- : -
29.11.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 26 тур
Стронгест
4 : 0
23.11.2026
Блуминг
Боливия. Примера, 25 тур
Боливар
1 : 0
09.11.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 24 тур
Стронгест
4 : 2
01.11.2026
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 23 тур
Ориенте Петролеро
2 : 1
26.10.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 22 тур
Стронгест
2 : 1
19.10.2026
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