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Расписание матчей
Франция. Кубок
Стиль 1930 - Труа
Стиль 1930 - Труа: обзор матча 07 января 2018
Стиль 1930
07.01.2018, воскресенье, 19:30
Франция. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Труа
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Стиль 1930 - Труа
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Стиль 1930
Франция. Кубок, 1/32 финала
Стиль 1930
0 : 1
07.01.2018
Труа
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
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Стиль 1930
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