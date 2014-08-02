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Товарищеские матчи. Клубы
Шальке-04 - Вест Хэм
Шальке-04 - Вест Хэм: обзор матча 02 августа 2014
Шальке-04
02.08.2014, суббота, 19:45
Товарищеские матчи
0 : 0
Счет по пенальти – 6 : 7
Завершен
Вест Хэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Шальке-04 - Вест Хэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шальке-04
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Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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