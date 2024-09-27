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Расписание матчей
Боливия. Примера
Хорхе Вильстерманн - Реал Санта-Крус
Хорхе Вильстерманн - Реал Санта-Крус: обзор матча 27 сентября 2024
Хорхе Вильстерманн
27.09.2024, пятница, 01:00
Боливия. Примера, 16 тур
2 : 0
Завершен
Реал Санта-Крус
16'
H. Bobadilla
37'
H. Bobadilla
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хорхе Вильстерманн - Реал Санта-Крус
Замена
A. Peña
️️️️
H. Bobadilla
90'
+2
Замена
M. Tellez
️️️️
A. Caceres
87'
83'
Замена
I. Cárdenas
️️️️
E. Vaca
Замена
J. Vargas
️️️️
R. Amaral
83'
75'
Замена
F. Saldías
️️️️
J. Caicedo
Желтая карточка
B. Poveda
74'
Желтая карточка
H. Bobadilla
73'
Желтая карточка
S. Echeverria
67'
Желтая карточка
W. Saucedo
41'
ГОЛ! 2:0!
H. Bobadilla
Пас отдал
L. López
37'
20'
Желтая карточка
E. Vaca
ГОЛ! 1:0!
H. Bobadilla
Пас отдал
R. Amaral
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорхе Вильстерманн
1
Bruno Poveda
ВР
22
Widen Saucedo
ЦЗ
4
Martín Chiatti
ЦЗ
17
Marvin Bejarano
ЦЗ
7
Alex Caceres
ЦП
70
Rodrigo Amaral
ЦП
17
Leonel López
ЦП
8
Josué Mamani
ЦП
18
Carlitos Rodriguez
ЦП
5
Santiago Echeverria
(К)
ЦП
19
Héctor Bobadilla
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Диас
Реал Санта-Крус
1
Diego Zamora
(К)
ВР
32
Ricardo Suárez
ЦЗ
4
Brian López
ЦЗ
22
Erwin Montero
ЦП
27
Mateo Abastoflor
ЦП
20
Edward Vaca
ЦП
10
Jhonathan Caicedo
ЦП
23
Samuel Pozo
ЦП
15
Saul Rueda
ЦП
41
Santos Navarro
ЦП
7
Brayan Moreno
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фарах
Хорхе Вильстерманн
13
Arnaldo Giménez
ВР
36
Luis Rodríguez
ЦЗ
16
Edwin Pardo
ЦЗ
35
Juan Montano
ЦП
21
Adrián Peña
ЦП
38
José Vargas
ЦП
22
Makerlo Tellez
ЦП
19
Robson dos Santos
ЦП
20
Adrian Pacheco
ЦП
9
Jefferson
ЦФ
39
Alejandro Martin Barron
ЦФ
7
Rudy Cardozo
ЦФ
Реал Санта-Крус
36
Omar Ledezma
ВР
2
Luis Ruano
ЦЗ
26
M. Barrios
ЦП
11
Andrée Gustavo Navia Rios
ЦП
8
Imanol Cárdenas
ЦП
39
Gerson Malgor
ЦП
17
José Lara
ЦП
19
Andrés Veizaga
ЦП
20
Alan Mercado
ЦФ
21
Fernando Saldías
ЦФ
3-5-1-1
1
22
4
17
17
8
18
5
70
7
19
2-5-2-1
1
32
4
20
23
15
41
10
22
27
7
19
21
21
19
70
38
38
70
7
22
22
7
20
8
8
20
20
20
10
21
21
10
Остались в запасе
Хорхе Вильстерманн
Реал Санта-Крус
13
Arnaldo Giménez
ВР
36
Luis Rodríguez
ЦЗ
16
Edwin Pardo
ЦЗ
35
Juan Montano
ЦП
19
Robson dos Santos
ЦП
20
Adrian Pacheco
ЦП
9
Jefferson
ЦФ
39
Alejandro Martin Barron
ЦФ
7
Rudy Cardozo
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Диас
36
Omar Ledezma
ВР
2
Luis Ruano
ЦЗ
26
M. Barrios
ЦП
11
Andrée Gustavo Navia Rios
ЦП
39
Gerson Malgor
ЦП
17
José Lara
ЦП
19
Andrés Veizaga
ЦП
Главный тренер
Кристиан Фарах
Остались в запасе
13
Arnaldo Giménez
ВР
36
Luis Rodríguez
ЦЗ
16
Edwin Pardo
ЦЗ
35
Juan Montano
ЦП
19
Robson dos Santos
ЦП
20
Adrian Pacheco
ЦП
9
Jefferson
ЦФ
39
Alejandro Martin Barron
ЦФ
7
Rudy Cardozo
ЦФ
Остались в запасе
36
Omar Ledezma
ВР
2
Luis Ruano
ЦЗ
26
M. Barrios
ЦП
11
Andrée Gustavo Navia Rios
ЦП
39
Gerson Malgor
ЦП
17
José Lara
ЦП
19
Andrés Veizaga
ЦП
Главный тренер
Кристиан Диас
Главный тренер
Кристиан Фарах
Статистика матча Хорхе Вильстерманн - Реал Санта-Крус
4
1
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
3
1
Нарушения
14
11
Офсайды
2
1
Количество передач
347
404
Сейвы
7
2
Точность передач %
76
82
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
7
1
Удары из-за пределов штрафной
4
12
Матчи команд
Хорхе Вильстерманн
Боливия. Примера, 29 тур
Хорхе Вильстерманн
2 : 2
10.12.2025
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 28 тур
Гуабира
6 : 3
07.12.2025
Хорхе Вильстерманн
Боливия. Примера, 27 тур
Хорхе Вильстерманн
3 : 1
04.12.2025
Реал Оруро
Боливия. Примера, 26 тур
Аврора
1 : 0
01.12.2025
Хорхе Вильстерманн
Боливия. Примера, 25 тур
Хорхе Вильстерманн
3 : 1
23.11.2025
Ориенте Петролеро
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 30 тур
Сан-Антонио Було-Було
2 : 3
20.12.2024
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 29 тур
Реал Санта-Крус
1 : 5
18.12.2024
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 28 тур
Олвейс Реди
5 : 2
14.12.2024
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 27 тур
Реал Санта-Крус
0 : 1
11.12.2024
Блуминг
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Санта-Крус
0 : 1
07.12.2024
Гуабира
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