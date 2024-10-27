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Расписание матчей
Боливия. Примера
Роял Пари - Реал Санта-Крус
Роял Пари - Реал Санта-Крус: обзор матча 27 октября 2024
Роял Пари
27.10.2024, воскресенье, 01:30
Боливия. Примера, 20 тур
0 : 2
Завершен
Реал Санта-Крус
45+2'
E. Jasond González
86'
F. Saldías
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Роял Пари - Реал Санта-Крус
Желтая карточка
S. Justiniano
90'
+1
86'
ГОЛ! 0:2!
F. Saldías
86'
Замена
️️️️
A. Mercado
86'
Замена
F. Saldías
️️️️
E. Jasond González
76'
Желтая карточка
M. Abastoflor
Замена
J. Flores
️️️️
A. Ribera
70'
67'
Желтая карточка
A. Mercado
67'
Замена
M. Ovando
️️️️
E. Vaca
Замена
H. Padilha
️️️️
B. Ubah
46'
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
E. Jasond González
Пас отдал
M. Abastoflor
Вторая желтая
Y. Quiñónes
45'
Замена
J. Cesar Perez
️️️️
T. Moriceau
41'
Желтая карточка
Y. Quiñónes
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Роял Пари
13
Diego Méndez
ВР
97
Sergio Gil
ЦЗ
29
Tobías Moriceau
ЦЗ
3
Lazaro Crecencio
ЦЗ
23
Yosimar Quiñónes
ЦП
77
Thiago
(К)
ЦП
12
Alexis Ribera
ЦП
20
Celin Padilla
ЦП
9
Matheus Alves
ЦФ
77
Emerson Mineiro
ЦФ
91
Bismark Ubah
ЦФ
Главный тренер
Давид де ла Торре
Реал Санта-Крус
1
Diego Zamora
(К)
ВР
4
Brian López
ЦЗ
2
Luis Ruano
ЦЗ
27
Mateo Abastoflor
ЦП
20
Edward Vaca
ЦП
23
Samuel Pozo
ЦП
37
Gabriel Mendoza
ЦП
41
Santos Navarro
ЦП
20
Alan Mercado
ЦФ
19
O. Ribera
ЦФ
44
Efmamj Jasond González
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фарах
Роял Пари
55
Ithamar Hurtado
ВР
29
Hallysson Padilha
ЦЗ
27
Julio Cesar Perez
ЦЗ
4
Manuel Bonilla
ЦЗ
32
Alexander Zurita Torrico
ЦЗ
28
Leonardo Velasco
ЦП
6
Daniel Flores
ЦП
8
Andrés Moreno
ЦП
18
Sergio Justiniano
ЦП
7
Fabricio Suárez
ЦФ
7
José Flores
ЦФ
28
Schneider Pena
ЦФ
Реал Санта-Крус
36
Omar Ledezma
ВР
22
Erwin Montero
ЦП
26
M. Barrios
ЦП
6
Mario Ovando
ЦП
11
Andrée Gustavo Navia Rios
ЦП
15
Saul Rueda
ЦП
39
Gerson Malgor
ЦП
5
Luis Coplot
ЦФ
21
Fernando Saldías
ЦФ
7
Brayan Moreno
ЦФ
3-4-3
13
97
29
3
23
12
20
77
91
77
9
2-5-3
1
4
2
27
23
37
41
20
44
19
20
91
29
29
91
29
27
27
29
12
7
7
12
20
6
6
20
44
21
21
44
Остались в запасе
Роял Пари
Реал Санта-Крус
55
Ithamar Hurtado
ВР
4
Manuel Bonilla
ЦЗ
32
Alexander Zurita Torrico
ЦЗ
28
Leonardo Velasco
ЦП
6
Daniel Flores
ЦП
8
Andrés Moreno
ЦП
18
Sergio Justiniano
ЦП
7
Fabricio Suárez
ЦФ
28
Schneider Pena
ЦФ
Главный тренер
Давид де ла Торре
36
Omar Ledezma
ВР
22
Erwin Montero
ЦП
26
M. Barrios
ЦП
11
Andrée Gustavo Navia Rios
ЦП
15
Saul Rueda
ЦП
39
Gerson Malgor
ЦП
5
Luis Coplot
ЦФ
7
Brayan Moreno
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фарах
Остались в запасе
55
Ithamar Hurtado
ВР
4
Manuel Bonilla
ЦЗ
32
Alexander Zurita Torrico
ЦЗ
28
Leonardo Velasco
ЦП
6
Daniel Flores
ЦП
8
Andrés Moreno
ЦП
18
Sergio Justiniano
ЦП
7
Fabricio Suárez
ЦФ
28
Schneider Pena
ЦФ
Остались в запасе
36
Omar Ledezma
ВР
22
Erwin Montero
ЦП
26
M. Barrios
ЦП
11
Andrée Gustavo Navia Rios
ЦП
15
Saul Rueda
ЦП
39
Gerson Malgor
ЦП
5
Luis Coplot
ЦФ
7
Brayan Moreno
ЦФ
Главный тренер
Давид де ла Торре
Главный тренер
Кристиан Фарах
Статистика матча Роял Пари - Реал Санта-Крус
2
1
2
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
5
Нарушения
12
17
Офсайды
3
1
Количество передач
357
195
Сейвы
1
3
Точность передач %
78
62
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
7
5
Матчи команд
Роял Пари
Боливия. Примера, 30 тур
Роял Пари
3 : 1
19.12.2024
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 29 тур
Гуабира
0 : 0
18.12.2024
Роял Пари
Боливия. Примера, 28 тур
Роял Пари
1 : 2
14.12.2024
Стронгест
Боливия. Примера, 27 тур
Аврора
0 : 3
12.12.2024
Роял Пари
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Томаяпо
1 : 0
08.12.2024
Роял Пари
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 30 тур
Сан-Антонио Було-Було
2 : 3
20.12.2024
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 29 тур
Реал Санта-Крус
1 : 5
18.12.2024
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 28 тур
Олвейс Реди
5 : 2
14.12.2024
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 27 тур
Реал Санта-Крус
0 : 1
11.12.2024
Блуминг
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Санта-Крус
0 : 1
07.12.2024
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