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Расписание матчей
Германия. Кубок
Виктория - РБ Лейпциг
Виктория - РБ Лейпциг: обзор матча 19 августа 2018
Виктория
19.08.2018, воскресенье, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
1 : 3
Завершен
РБ Лейпциг
61'
Ю. Поульсен
69'
Э. Форсберг
90+3'
Ж. Огустен
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Виктория - РБ Лейпциг
90'
+3
ГОЛ! 0:3!
Ж. Огустен
81'
Желтая карточка
И. Конате
69'
ГОЛ! 0:2!
Э. Форсберг
61'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Поульсен
30'
Желтая карточка
Н. Мукиэле
Начало матча
Статистика матча Виктория - РБ Лейпциг
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Виктория
Германия. Третья Лига, 15 тур
Виктория
- : -
29.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Хавелсе
1 : 6
20.11.2026
Виктория
Германия. Третья Лига, 13 тур
Виктория
5 : 3
06.11.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хоффенхайм II
0 : 1
31.10.2026
Виктория
Германия. Третья Лига, 11 тур
Виктория
3 : 1
24.10.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 10 тур
Дуйсбург
1 : 1
18.10.2026
Виктория
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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