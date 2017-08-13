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Расписание матчей
Германия. Кубок
Шпортфройнде - РБ Лейпциг
Шпортфройнде - РБ Лейпциг: обзор матча 13 августа 2017
Шпортфройнде
13.08.2017, воскресенье, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 5
Завершен
РБ Лейпциг
4'
М. Забитцер
47'
М. Забитцер
56'
Т. Вернер
59'
Ю. Поульсен (П)
65'
Н. Кейта
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Шпортфройнде - РБ Лейпциг
65'
ГОЛ! 0:5!
Н. Кейта
Пас отдал
Ю. Поульсен
59'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
Ю. Поульсен
56'
ГОЛ! 0:3!
Т. Вернер
Пас отдал
Ю. Поульсен
47'
ГОЛ! 0:2!
М. Забитцер
Пас отдал
Ю. Поульсен
19'
Желтая карточка
К. Лаймер
15'
Желтая карточка
Д. Упамекано
4'
ГОЛ! 0:1!
М. Забитцер
Пас отдал
Ю. Поульсен
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Шпортфройнде - РБ Лейпциг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шпортфройнде
Германия. Кубок, 1/32 финала
Шпортфройнде
0 : 5
13.08.2017
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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