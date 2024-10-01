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Расписание матчей
Боливия. Примера
Реал Санта-Крус - Насьональ Потоси
Реал Санта-Крус - Насьональ Потоси: обзор матча 01 октября 2024
Реал Санта-Крус
01.10.2024, вторник, 22:00
Боливия. Примера, 17 тур
2 : 4
Завершен
Насьональ Потоси
44'
R. Suárez
56'
J. Caicedo
13'
S. Guerra (П)
45+1'
M. Prost
48'
S. Guerra
90'
W. Alvarez
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Санта-Крус - Насьональ Потоси
90'
ГОЛ! 2:4!
W. Alvarez
Пас отдал
В. Абрего
88'
Желтая карточка
L. Pavia
Желтая карточка
J. Caicedo
84'
83'
Желтая карточка
L. Demiquel
83'
Замена
L. Pavia
️️️️
M. Prost
74'
Замена
В. Абрего
️️️️
S. Guerra
73'
Замена
O. Baldomar
️️️️
C. Preciado
Желтая карточка
A. Mercado
71'
71'
Желтая карточка
S. Mustafa
66'
Желтая карточка
J. Andia
64'
Желтая карточка
J. Hoyos
ГОЛ! 2:3!
J. Caicedo
56'
48'
ГОЛ! 1:3!
S. Guerra
Замена
M. Barrios
️️️️
S. Navarro
46'
46'
Замена
J. Andia
️️️️
D. Mancilla
45'
+7
Желтая карточка
S. Guerra
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
M. Prost
Пас отдал
S. Guerra
ГОЛ! 1:1!
R. Suárez
Пас отдал
J. Caicedo
44'
Замена
M. Abastoflor
️️️️
E. Vaca
44'
13'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
S. Guerra
Желтая карточка
R. Suárez
12'
10'
Желтая карточка
M. Prost
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Санта-Крус
1
Diego Zamora
(К)
ВР
2
Luis Ruano
ЦЗ
4
Brian López
ЦЗ
32
Ricardo Suárez
ЦЗ
41
Santos Navarro
ЦП
10
Jhonathan Caicedo
ЦП
23
Samuel Pozo
ЦП
37
Gabriel Mendoza
ЦП
39
Gerson Malgor
ЦП
20
Edward Vaca
ЦП
44
Efmamj Jasond González
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фарах
Насьональ Потоси
12
Saidt Mustafa
ВР
16
Andrés Torrico
ЦЗ
26
Edisson Restrepo
ЦЗ
33
Luis Demiquel
ЦЗ
5
D. Mancilla
ЦЗ
77
Jorge Rojas
ЦЗ
21
Miyhel Ortiz
ЦП
18
Pedro Azogue
ЦП
17
S. Guerra
ЦП
10
C. Preciado
ЦФ
20
M. Prost
(К)
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Бьяджо
Реал Санта-Крус
36
Omar Ledezma
ВР
77
Jhoan Sebastian Castillo
ЦП
19
Andrés Veizaga
ЦП
38
José Miguel Serrano
ЦП
22
Erwin Montero
ЦП
26
M. Barrios
ЦП
15
Saul Rueda
ЦП
11
Andrée Gustavo Navia Rios
ЦП
16
Luis Ardaya Mancilla
ЦП
27
Mateo Abastoflor
ЦП
20
Alan Mercado
ЦФ
21
Fernando Saldías
ЦФ
Насьональ Потоси
12
Jorge Mejía
ВР
21
Oscar Baldomar
ЦЗ
20
Abraham Cabrera
ЦЗ
15
J. Andia
ЦП
8
Luis Pavia
ЦП
22
J. Hoyos
ЦП
31
Бальтасар Родригес
ЦП
27
Alfredo García
ЦФ
91
Виктор Абрего
ЦФ
19
W. Alvarez
ЦФ
3-5-1-1
1
2
4
32
23
37
39
20
10
41
44
3-2-3-2
12
33
5
77
16
26
21
18
17
20
10
41
26
26
41
20
27
27
20
10
21
21
10
5
15
15
5
20
8
8
20
17
91
Абрего
91
Абрего
17
Остались в запасе
Реал Санта-Крус
Насьональ Потоси
36
Omar Ledezma
ВР
77
Jhoan Sebastian Castillo
ЦП
19
Andrés Veizaga
ЦП
38
José Miguel Serrano
ЦП
22
Erwin Montero
ЦП
15
Saul Rueda
ЦП
11
Andrée Gustavo Navia Rios
ЦП
16
Luis Ardaya Mancilla
ЦП
20
Alan Mercado
ЦФ
21
Fernando Saldías
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фарах
12
Jorge Mejía
ВР
20
Abraham Cabrera
ЦЗ
22
J. Hoyos
ЦП
31
Бальтасар Родригес
ЦП
27
Alfredo García
ЦФ
19
W. Alvarez
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Бьяджо
Остались в запасе
36
Omar Ledezma
ВР
77
Jhoan Sebastian Castillo
ЦП
19
Andrés Veizaga
ЦП
38
José Miguel Serrano
ЦП
22
Erwin Montero
ЦП
15
Saul Rueda
ЦП
11
Andrée Gustavo Navia Rios
ЦП
16
Luis Ardaya Mancilla
ЦП
20
Alan Mercado
ЦФ
21
Fernando Saldías
ЦФ
Остались в запасе
12
Jorge Mejía
ВР
20
Abraham Cabrera
ЦЗ
22
J. Hoyos
ЦП
31
Бальтасар Родригес
ЦП
27
Alfredo García
ЦФ
19
W. Alvarez
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фарах
Главный тренер
Клаудио Бьяджо
Статистика матча Реал Санта-Крус - Насьональ Потоси
3
7
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
7
Угловые удары
4
4
Нарушения
10
7
Офсайды
4
1
Количество передач
382
250
Сейвы
1
2
Точность передач %
75
62
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Матчи команд
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 30 тур
Сан-Антонио Було-Було
2 : 3
20.12.2024
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 29 тур
Реал Санта-Крус
1 : 5
18.12.2024
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 28 тур
Олвейс Реди
5 : 2
14.12.2024
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 27 тур
Реал Санта-Крус
0 : 1
11.12.2024
Блуминг
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Санта-Крус
0 : 1
07.12.2024
Гуабира
Насьональ Потоси
Боливия. Примера, 27 тур
Насьональ Потоси
5 : 0
29.11.2026
Ориенте Петролеро
Боливия. Примера, 27 тур
Насьональ Потоси
5 : 0
29.11.2026
Ориенте Петролеро
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Томаяпо
1 : 5
21.11.2026
Насьональ Потоси
Боливия. Примера, 25 тур
Насьональ Потоси
1 : 1
08.11.2026
Реал Потоси
Боливия. Примера, 24 тур
Реал Оруро
1 : 1
31.10.2026
Насьональ Потоси
Боливия. Примера, 23 тур
Насьональ Потоси
3 : 0
27.10.2026
Гуабира
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