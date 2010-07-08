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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Порт-Телбот - ТПС
Порт-Телбот - ТПС: обзор матча 08 июля 2010
Порт-Телбот
08.07.2010, четверг, 21:15
Лига Европы
0 : 4
Первый матч – 1 : 3
Завершен
ТПС
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Порт-Телбот - ТПС
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Порт-Телбот
Лига Европы
Порт-Телбот
0 : 4
08.07.2010
ТПС
Лига Европы
ТПС
3 : 1
01.07.2010
Порт-Телбот
ТПС
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Лахти
5 : 1
17.10.2026
ТПС
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
ТПС
0 : 0
10.10.2026
Яро
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
ТПС
0 : 3
19.09.2026
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Мариехамн
1 : 0
12.09.2026
ТПС
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
ТПС
0 : 0
08.09.2026
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