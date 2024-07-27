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Расписание матчей
Боливия. Примера
Реал Санта-Крус - Ориенте Петролеро
Реал Санта-Крус - Ориенте Петролеро: обзор матча 27 июля 2024
Реал Санта-Крус
27.07.2024, суббота, 22:00
Боливия. Примера, группа A, 7 тур
0 : 1
Завершен
Ориенте Петролеро
90+8'
C. Áñez
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Санта-Крус - Ориенте Петролеро
90'
+8
ГОЛ! 0:1!
C. Áñez
Пас отдал
Д. Гарсия
63'
Замена
Д. Гарсия
️️️️
K. Salvatierra
62'
Замена
M. Riquelme
️️️️
H. Dorrego
55'
Желтая карточка
H. Dorrego
Желтая карточка
A. Mercado
53'
46'
Замена
D. Rojas
️️️️
Ф. Гонсалес
Замена
M. Ovando
️️️️
I. Cárdenas
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Санта-Крус
1
Diego Zamora
(К)
ВР
32
Ricardo Suárez
ЦЗ
26
M. Barrios
ЦП
17
José Lara
ЦП
27
Mateo Abastoflor
ЦП
23
Samuel Pozo
ЦП
8
Imanol Cárdenas
ЦП
Главный тренер
Кристиан Фарах
Ориенте Петролеро
1
Alejandro Torrez
ВР
5
S. Alvarez
ЦЗ
40
Fabio Vargas
ЦЗ
19
Хорхе Флорес
ЦЗ
19
Эрвин Санчес
ЦП
15
Франц Гонсалес
ЦП
7
Hugo Dorrego
(К)
ЦП
6
Carlos Áñez
ЦП
91
Жилберт Альварес
ЦФ
7
Miguel Villaroel
ЦФ
8
Kevin Salvatierra
ЦФ
Главный тренер
Антонио Пуче
Реал Санта-Крус
36
Omar Ledezma
ВР
41
Santos Navarro
ЦП
37
Gabriel Mendoza
ЦП
15
Saul Rueda
ЦП
16
Luis Ardaya Mancilla
ЦП
11
Andrée Gustavo Navia Rios
ЦП
6
Mario Ovando
ЦП
39
Gerson Malgor
ЦП
20
Alan Mercado
ЦФ
5
Luis Coplot
ЦФ
7
Brayan Moreno
ЦФ
Ориенте Петролеро
14
R. Nacif Joffre
ЦЗ
2
Edemir Rodriguez
ЦЗ
3
César García
ЦЗ
36
Roberto Diez
ЦП
6
Daniel Rojas
ЦП
19
Джон Гарсия
АП
9
Marcos Riquelme
ЦФ
1-5
1
32
17
27
23
8
26
3-4-3
1
5
40
19
Флорес
15
Гонсалес
7
6
19
Санчес
8
7
91
Альварес
8
6
6
8
15
Гонсалес
6
6
15
Гонсалес
8
19
Гарсия
19
Гарсия
8
7
9
9
7
Остались в запасе
Реал Санта-Крус
Ориенте Петролеро
36
Omar Ledezma
ВР
41
Santos Navarro
ЦП
37
Gabriel Mendoza
ЦП
15
Saul Rueda
ЦП
16
Luis Ardaya Mancilla
ЦП
11
Andrée Gustavo Navia Rios
ЦП
39
Gerson Malgor
ЦП
20
Alan Mercado
ЦФ
5
Luis Coplot
ЦФ
7
Brayan Moreno
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фарах
14
R. Nacif Joffre
ЦЗ
2
Edemir Rodriguez
ЦЗ
3
César García
ЦЗ
36
Roberto Diez
ЦП
Главный тренер
Антонио Пуче
Остались в запасе
36
Omar Ledezma
ВР
41
Santos Navarro
ЦП
37
Gabriel Mendoza
ЦП
15
Saul Rueda
ЦП
16
Luis Ardaya Mancilla
ЦП
11
Andrée Gustavo Navia Rios
ЦП
39
Gerson Malgor
ЦП
20
Alan Mercado
ЦФ
5
Luis Coplot
ЦФ
7
Brayan Moreno
ЦФ
Остались в запасе
14
R. Nacif Joffre
ЦЗ
2
Edemir Rodriguez
ЦЗ
3
César García
ЦЗ
36
Roberto Diez
ЦП
Главный тренер
Кристиан Фарах
Главный тренер
Антонио Пуче
Статистика матча Реал Санта-Крус - Ориенте Петролеро
2
1
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
9
6
Нарушения
14
10
Офсайды
1
2
Количество передач
242
285
Сейвы
3
4
Точность передач %
69
67
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
7
7
Матчи команд
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 30 тур
Сан-Антонио Було-Було
2 : 3
20.12.2024
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 29 тур
Реал Санта-Крус
1 : 5
18.12.2024
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 28 тур
Олвейс Реди
5 : 2
14.12.2024
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 27 тур
Реал Санта-Крус
0 : 1
11.12.2024
Блуминг
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Санта-Крус
0 : 1
07.12.2024
Гуабира
Ориенте Петролеро
Боливия. Примера, 27 тур
Насьональ Потоси
5 : 0
29.11.2026
Ориенте Петролеро
Боливия. Примера, 26 тур
Ориенте Петролеро
2 : 2
22.11.2026
Индепендьенте Петролеро
Боливия. Примера, 25 тур
Блуминг
0 : 1
09.11.2026
Ориенте Петролеро
Боливия. Примера, 24 тур
Ориенте Петролеро
1 : 1
31.10.2026
Аврора
Боливия. Примера, 23 тур
Ориенте Петролеро
2 : 1
26.10.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 22 тур
Гуабира
1 : 1
19.10.2026
Ориенте Петролеро
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