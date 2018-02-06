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Расписание матчей
Франция. Кубок
Сошо - ПСЖ
Сошо - ПСЖ: обзор матча 06 февраля 2018
Сошо
06.02.2018, вторник, 23:05
Франция. Кубок, 1/8 финала
1 : 4
Завершен
ПСЖ
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сошо - ПСЖ
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Огюст Бональ
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