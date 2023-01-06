Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Кубок
Шатору - ПСЖ
Шатору - ПСЖ: обзор матча 06 января 2023
Шатору
06.01.2023, пятница, 23:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
1 : 3
Завершен
ПСЖ
13'
У. Экитике
78'
К. Солер
90+1'
Х. Бернат
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Шатору - ПСЖ
90'
+1
ГОЛ! 0:3!
Х. Бернат
Пас отдал
Ф. Руис
90'
Замена
Д. Перейра
️️️️
У. Экитике
86'
Замена
И. Хаусни
️️️️
К. Солер
78'
ГОЛ! 0:2!
К. Солер
65'
Замена
Ф. Руис
️️️️
И. Гарби
64'
Замена
С. Рамос
️️️️
Э. Битшиабу
13'
ГОЛ! 0:1!
У. Экитике
Пас отдал
И. Гарби
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Шатору - ПСЖ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шатору
Франция. Третья лига, 34 тур
Валансьен
2 : 2
15.05.2026
Шатору
Франция. Третья лига, 33 тур
Шатору
2 : 1
09.05.2026
Сошо
Франция. Третья лига, 32 тур
Дижон
1 : 2
30.04.2026
Шатору
Франция. Третья лига, 31 тур
Шатору
0 : 2
24.04.2026
Флери
Франция. Третья лига, 30 тур
Версаль
4 : 0
17.04.2026
Шатору
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
Новости команд
Все
Шатору
ПСЖ
Сафонов с женой дали стиля в фотосессии для The Voice
Вчера, 20:06
6
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 5-го тура общего этапа
Вчера, 16:48
Названа оценка Сафонова от L’Équipe за матч с «Ромой», выше в «ПСЖ» – только у Забарного и Хакими
Вчера, 09:40
6
Тренер «ПСЖ» после ничьей с «Ромой»: «Соперник заслужил больше 1 очка»
Вчера, 08:43
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
Кубок Франции. «ПСЖ» прошел клуб 3-й лиги (3:1)
2023.01.07 00:59
Конде сменил «Амкар» на клуб второго дивизиона Франции
2018.07.03 08:39
Кубок французской лиги. «Бордо» оказался сильнее «Шатору»
2016.10.26 21:34
Форвард «Шатору» перешел в «Лион»
2016.09.16 12:20
Сафонов с женой дали стиля в фотосессии для The Voice
Вчера, 20:06
6
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 5-го тура общего этапа
Вчера, 16:48
Названа оценка Сафонова от L’Équipe за матч с «Ромой», выше в «ПСЖ» – только у Забарного и Хакими
Вчера, 09:40
6
Тренер «ПСЖ» после ничьей с «Ромой»: «Соперник заслужил больше 1 очка»
Вчера, 08:43
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+