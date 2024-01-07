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Расписание матчей
Франция. Кубок
Ревел - ПСЖ
Ревел - ПСЖ: обзор матча 07 января 2024
Ревел
07.01.2024, воскресенье, 22:45
Франция. Кубок, 1/32 финала
0 : 9
Завершен
ПСЖ
16'
К. Мбаппе
43'
М. Асенсио
45'
К. Мбаппе
48'
К. Мбаппе
71'
Г. Рамуш (П)
76'
Р. Коло Муани
87'
Ч. Ндур
90'
Р. Коло Муани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ревел - ПСЖ
90'
ГОЛ! 0:8!
Р. Коло Муани
Пас отдал
Д. Перейра
87'
ГОЛ! 0:7!
Ч. Ндур
Пас отдал
К. Мбаппе
76'
ГОЛ! 0:6!
Р. Коло Муани
Пас отдал
Н. Мукиэле
71'
ГОЛ с пенальти! 0:5!
Г. Рамуш
61'
Замена
Э. Мбаппе
️️️️
Л. Бералдо
48'
ГОЛ! 0:4!
К. Мбаппе
Пас отдал
М. Асенсио
45'
ГОЛ! 0:3!
К. Мбаппе
Пас отдал
М. Асенсио
43'
ГОЛ! 0:2!
М. Асенсио
Пас отдал
К. Солер
16'
ГОЛ! 0:1!
К. Мбаппе
Пас отдал
К. Солер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ревел
3
Habib Ouhafsa
ЦЗ
6
Jonathan Vieu
ЦЗ
2
Clément Briol
ЦЗ
11
Pierre Ritter
ЦП
10
Maxime Zahil
ЦП
8
Thomas Calmettes
ЦП
7
Pierre-Antoine Palacios
ЦП
9
Jean Boyer
ЦФ
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
5
Мануэль Угарте
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
(К)
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Ревел
15
Cristobal De Oliveira
ВР
20
Raphael Laude
ЦЗ
12
Vivien Vaysset
ЦП
13
Rémy Gregorio
ЦП
18
Florian Serre
ЦФ
14
Mohammed Rguig
ЦФ
ПСЖ
30
Александре Летеллье
ВР
13
Шериф Нхага
ЛЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
8
Этан Мбаппе
ЦП
17
Витинья
ЦП
3-4-1
3
6
2
11
8
7
10
9
2-2-2-1-3
1
Навас
20
Мукиэле
4
Бералдо
2
Перейра
5
Угарте
18
Солер
27
Ндур
10
Асенсио
10
Мбаппе
9
Рамуш
9
Муани
4
Бералдо
8
Мбаппе
8
Мбаппе
4
Бералдо
Остались в запасе
Ревел
ПСЖ
15
Cristobal De Oliveira
ВР
20
Raphael Laude
ЦЗ
12
Vivien Vaysset
ЦП
13
Rémy Gregorio
ЦП
18
Florian Serre
ЦФ
14
Mohammed Rguig
ЦФ
30
Александре Летеллье
ВР
13
Шериф Нхага
ЛЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Витинья
ЦП
29
Брэдли Барколя
ЛВ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
15
Cristobal De Oliveira
ВР
20
Raphael Laude
ЦЗ
12
Vivien Vaysset
ЦП
13
Rémy Gregorio
ЦП
18
Florian Serre
ЦФ
14
Mohammed Rguig
ЦФ
Остались в запасе
30
Александре Летеллье
ВР
13
Шериф Нхага
ЛЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Витинья
ЦП
29
Брэдли Барколя
ЛВ
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Ревел - ПСЖ
Всего ударов по воротам
9
29
Удары в створ
5
18
Владение мячом %
24
76
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
8
Нарушения
17
8
Офсайды
0
4
Количество передач
216
710
Сейвы
10
5
Точность передач %
68
90
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
2
24
Удары из-за пределов штрафной
7
5
Матчи команд
Ревел
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ревел
0 : 9
07.01.2024
ПСЖ
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
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