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Расписание матчей
Испания. Кубок
Панадерия Пулидо - Реал Сосьедад
Панадерия Пулидо - Реал Сосьедад: обзор матча 01 декабря 2021
Панадерия Пулидо
01.12.2021, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1 раунд
0 : 4
Завершен
Реал Сосьедад
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Панадерия Пулидо - Реал Сосьедад
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Панадерия Пулидо
Испания. Кубок, 1 раунд
Панадерия Пулидо
0 : 4
01.12.2021
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
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