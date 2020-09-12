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Расписание матчей
Германия. Кубок
Тодесфельде - Оснабрюк
Тодесфельде - Оснабрюк: обзор матча 12 сентября 2020
Тодесфельде
12.09.2020, суббота, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Оснабрюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Тодесфельде - Оснабрюк
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Тодесфельде
Германия. Кубок, 1/32 финала
Тодесфельде
0 : 1
12.09.2020
Оснабрюк
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
- : -
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 0
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
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Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
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Кубок Германии. Дубль Кейна помог «Баварии» разгромить «Оснабрюк» – 4:1
2 сентября
Матч Кубка Германии не доиграли из-за брошенной в судью зажигалки
2015.08.11 18:00
1
Кубок Германии. Дубль Кейна помог «Баварии» разгромить «Оснабрюк» – 4:1
2 сентября
Матч Кубка Германии не доиграли из-за брошенной в судью зажигалки
2015.08.11 18:00
1
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