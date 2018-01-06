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Расписание матчей
Франция. Кубок
Сен-Ло - Обервиль
Сен-Ло - Обервиль: обзор матча 06 января 2018
Сен-Ло
06.01.2018, суббота, 17:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 1 : 0
Завершен
Обервиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сен-Ло - Обервиль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сен-Ло
Франция. Кубок, 1/16 финала
Сен-Ло
1 : 2
24.01.2018
Лез Эрбье
Франция. Кубок, 1/32 финала
Сен-Ло
2 : 2
06.01.2018
Обервиль
Обервиль
Франция. Кубок, 1/64 финала
Авранш
2 : 1
30.11.2025
Обервиль
Франция. Кубок, 1/32 финала
Сен-Ло
2 : 2
06.01.2018
Обервиль
Франция. Кубок, 1/32 финала
ПСЖ
5 : 0
10.01.2010
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