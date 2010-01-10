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Расписание матчей
Франция. Кубок
ПСЖ - Обервиль
ПСЖ - Обервиль: обзор матча 10 января 2010
ПСЖ
10.01.2010, воскресенье, 22:45
Франция. Кубок, 1/32 финала
5 : 0
Завершен
Обервиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча ПСЖ - Обервиль
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0
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Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
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Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
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Франция. Лига 1, 8 тур
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2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Обервиль
Франция. Кубок, 1/64 финала
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2 : 1
30.11.2025
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Франция. Кубок, 1/32 финала
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2 : 2
06.01.2018
Обервиль
Франция. Кубок, 1/32 финала
ПСЖ
5 : 0
10.01.2010
Обервиль
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