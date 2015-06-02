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Расписание матчей
Молодежный ЧМ
Новая Зеландия U20 - США U20
Новая Зеландия U20 - США U20: обзор матча 02 июня 2015
Новая Зеландия U20
02.06.2015, вторник, 10:00
Чемпионат мира U-20, группа A, 2 тур
0 : 4
Завершен
США U20
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Новая Зеландия U20 - США U20
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Новая Зеландия U20
Молодежный чемпионат мира, 3 тур
Новая Зеландия U20
0 : 3
04.10.2025
Япония U20
Молодежный чемпионат мира, 2 тур
Египет U20
1 : 2
30.09.2025
Новая Зеландия U20
Молодежный чемпионат мира, 1 тур
Чили U20
2 : 1
28.09.2025
Новая Зеландия U20
Товарищеские матчи. Сборные
Чили U20
2 : 1
07.06.2025
Новая Зеландия U20
Чемпионат мира U-20, 1/8 финала
Португалия (до 20)
2 : 1
11.06.2015
Новая Зеландия U20
США U20
Молодежный чемпионат мира, 1/4 финала
США U20
1 : 3
12.10.2025
Марокко U20
Молодежный чемпионат мира, 1/8 финала
США U20
3 : 0
09.10.2025
Италия U20
Молодежный чемпионат мира, 3 тур
ЮАР U20
2 : 1
05.10.2025
США U20
Молодежный чемпионат мира, 2 тур
США U20
3 : 0
02.10.2025
Франция U20
Молодежный чемпионат мира, 1 тур
США U20
9 : 1
30.09.2025
Новая Каледония U20
Информация о матче
Стадион:
Норт Харбор
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Сын Клинсманна получил вызов в молодежную сборную США
2017.02.10 07:03
Сын Клинсманна получил вызов в молодежную сборную США
2017.02.10 07:03
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