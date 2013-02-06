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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Норвегия - Украина
Норвегия - Украина: обзор матча 06 февраля 2013
Норвегия
06.02.2013, среда, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 2
Завершен
Украина
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Норвегия - Украина
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
- : -
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
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3 : 2
24.09.2026
Дания
Чемпионат мира, 1/4 финала
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1 : 2
12.07.2026
Англия
Украина
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
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14.11.2026
Украина
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0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
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07.06.2026
Украина
Информация о матче
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