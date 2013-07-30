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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Сент-Миррен - Ньюкасл
Сент-Миррен - Ньюкасл: обзор матча 30 июля 2013
Сент-Миррен
30.07.2013, вторник, 22:30
Товарищеские матчи
0 : 2
Завершен
Ньюкасл
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сент-Миррен - Ньюкасл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
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Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
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0 : 2
07.11.2026
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Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
3 : 1
17.10.2026
Сент-Миррен
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Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
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1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
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