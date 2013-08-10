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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Ньюкасл - Брага
Ньюкасл - Брага: обзор матча 10 августа 2013
Ньюкасл
10.08.2013, суббота, 21:00
Товарищеские матчи
1 : 1
Завершен
Брага
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ньюкасл - Брага
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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- : -
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1 : 1
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02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
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Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
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Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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