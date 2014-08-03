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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Шальке-04 - Ньюкасл
Шальке-04 - Ньюкасл: обзор матча 03 августа 2014
Шальке-04
03.08.2014, воскресенье, 19:45
Товарищеские матчи
1 : 3
Завершен
Ньюкасл
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Шальке-04 - Ньюкасл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
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Германия. Бундеслига, 9 тур
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2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
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Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
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21.11.2026
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1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
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Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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