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Расписание матчей
Молдова - Словения
Молдова - Словения: обзор матча 14 октября 2020
Молдова
14.10.2020, среда, 21:45
, группа C3, 4 тур
0 : 4
Завершен
Словения
8'
З. Ловрич
37'
Х. Вучкич (П)
42'
Х. Вучкич
55'
Х. Вучкич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Молдова - Словения
83'
Замена
Д. Петрович
️️️️
Я. Бийол
Замена
Д. Спэтару
️️️️
Й. Николаеску
79'
77'
Замена
А. Ветрих
️️️️
З. Ловрич
77'
Замена
Л. Бизяк
️️️️
Х. Вучкич
74'
Замена
Р. Реп
️️️️
Д. Богар
Замена
Д. Тарас
️️️️
А. Ионицэ
74'
74'
Замена
Н. Митрович
️️️️
М. Блажич
Замена
Н. Милинчану
️️️️
С. Платика
59'
55'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
Х. Вучкич
Желтая карточка
С. Платика
54'
Замена
А. Крачун
️️️️
В. Мудрак
46'
Замена
М. Каймаков
️️️️
К. Карп
46'
42'
ГОЛ! 0:3!
Х. Вучкич
Пас отдал
Д. Богар
Желтая карточка
Й. Николаеску
40'
37'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Х. Вучкич
26'
Желтая карточка
Я. Бийол
8'
ГОЛ! 0:1!
З. Ловрич
Пас отдал
Д. Богар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Молдова
12
Станислав Намашко
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
10
Евгений Кочук
ЦЗ
15
Виктор Мудрак
ЦЗ
2
Игорь Армаш
ЦЗ
20
Петру Рацу
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
22
Кэтэлин Карп
ОП
7
Артур Ионицэ
ЦП
9
Йон Николаеску
ЦФ
20
Сергей Платика
ЦФ
Главный тренер
Энгин Фират
Словения
1
Ян Облак
ВР
6
Яка Бийол
ЦЗ
4
Миха Блажич
ЦЗ
2
Нейц Скубич
ЦЗ
3
Юре Балковец
ЦЗ
17
Миха Мевля
ЦЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
8
Занди Ловрич
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
20
Дамьян Богар
ЦП
7
Харис Вучкич
АП
Молдова
1
Николае Чеботари
ВР
25
Алексей Кошелев
ВР
14
Артур Крачун
ЦЗ
22
Дину Граур
ЦЗ
16
Вадим Болохан
ЦЗ
7
Дан Тарас
ЦП
11
Михаил Каймаков
ЦП
11
Александр Суворов
ЦП
9
Дану Спэтару
ПП
20
Ион Дрэган
ЦФ
11
Александру Бойчук
ЦФ
14
Николай Милинчану
ЦФ
Словения
12
Вид Белец
ВР
16
Матьяж Розман
ВР
23
Неманья Митрович
ЦЗ
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
4
Деян Петрович
ЦП
8
Райко Реп
ЦП
22
Амедей Ветрих
ЦП
22
Ловро Бизяк
ЦФ
14
Блаж Крамер
ЦФ
3-3-1-2
12
Намашко
15
Мудрак
2
Армаш
20
Рацу
2
Рябчук
22
Карп
22
Раца
7
Ионицэ
20
Платика
9
Николаеску
3-2-3-2
1
Облак
2
Скубич
3
Балковец
17
Мевля
6
Бийол
4
Блажич
8
Ловрич
14
Куртич
20
Богар
7
Вучкич
7
Вербич
7
Ионицэ
7
Тарас
7
Тарас
7
Ионицэ
22
Карп
11
Каймаков
11
Каймаков
22
Карп
15
Мудрак
14
Крачун
14
Крачун
15
Мудрак
9
Николаеску
9
Спэтару
9
Спэтару
9
Николаеску
20
Платика
14
Милинчану
14
Милинчану
20
Платика
4
Блажич
23
Митрович
23
Митрович
4
Блажич
6
Бийол
4
Петрович
4
Петрович
6
Бийол
20
Богар
8
Реп
8
Реп
20
Богар
8
Ловрич
22
Ветрих
22
Ветрих
8
Ловрич
7
Вучкич
22
Бизяк
22
Бизяк
7
Вучкич
Остались в запасе
Молдова
Словения
20
Ион Дрэган
ЦФ
1
Николае Чеботари
ВР
25
Алексей Кошелев
ВР
22
Дину Граур
ЦЗ
16
Вадим Болохан
ЦЗ
11
Александр Суворов
ЦП
11
Александру Бойчук
ЦФ
Главный тренер
Энгин Фират
12
Вид Белец
ВР
16
Матьяж Розман
ВР
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
14
Блаж Крамер
ЦФ
Остались в запасе
20
Ион Дрэган
ЦФ
1
Николае Чеботари
ВР
25
Алексей Кошелев
ВР
22
Дину Граур
ЦЗ
16
Вадим Болохан
ЦЗ
11
Александр Суворов
ЦП
11
Александру Бойчук
ЦФ
Остались в запасе
12
Вид Белец
ВР
16
Матьяж Розман
ВР
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
14
Блаж Крамер
ЦФ
Главный тренер
Энгин Фират
Статистика матча Молдова - Словения
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Словения
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Информация о матче
Главный судья:
Жоау Педру Пиньейру
Стадион:
Зимбру
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