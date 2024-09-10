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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Молдова - Сан-Марино
Молдова - Сан-Марино: обзор матча 10 сентября 2024
Молдова
10.09.2024, вторник, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Сан-Марино
10'
В. Раца
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Молдова - Сан-Марино
90'
+1
Желтая карточка
М. Витаиоли
Желтая карточка
В. Бабогло
90'
80'
Замена
А. Д'Аддарио
️️️️
Д. Бенвенути
Замена
М. Кожокару
️️️️
Й. Николаеску
74'
Замена
М. Платика
️️️️
В. Богачук
67'
65'
Замена
С. Дзаннони
️️️️
Н. Сенсоли
64'
Желтая карточка
S. Giocondi
Замена
В. Дамашкан
️️️️
А. Ионицэ
62'
Замена
В. Богачук
️️️️
В. Раца
62'
61'
Замена
М. Витаиоли
️️️️
Н. Джакопетти
61'
Замена
М. Баттистини
️️️️
Л. Капиккьони
46'
Замена
Д. Валентини
️️️️
М. Чеволи
46'
Замена
S. Giocondi
️️️️
А. Контадини
Замена
Н. Моцпан
️️️️
В. Стина
46'
45'
+2
Желтая карточка
М. Муларони
25'
Желтая карточка
М. Пазолини
ГОЛ! 1:0!
В. Раца
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Молдова
23
Andrii Kozhukhar
ВР
14
Артур Крачун
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
15
Виктор Мудрак
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
17
Дан Пушкаш
ЛВ
11
Михаил Каймаков
ЦП
7
Артур Ионицэ
ЦП
11
Виктор Стина
ПВ
20
Сергей Платика
ЦФ
9
Йон Николаеску
ЦФ
Главный тренер
Сергей Клещенко
Сан-Марино
1
Эдоардо Коломбо
ВР
12
Алессандро Този
ЛЗ
15
Марко Пазолини
ЦЗ
2
Джакомо Бенвенути
ЦЗ
5
Микеле Чеволи
ЦЗ
8
Лоренцо Капиккьони
ЦП
6
Андреа Контадини
ЦП
23
Маттео Валли Казадеи
ЦП
22
Марчелло Муларони
ЦП
20
Нико Сенсоли
АП
11
Николас Джакопетти
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Костантини
Молдова
1
Николае Чеботари
ВР
12
Думитру Челядник
ВР
21
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
14
Денис Марандичи
ЦЗ
18
Андрей Мотоц
ЦЗ
13
Серафим Кожокари
ЦЗ
5
Михаил Платика
ЦП
8
Виктор Богачук
ЦП
13
Максим Кожокару
ЦП
10
Дмитрий Мандриченко
АП
7
Никита Моцпан
АП
10
Виталий Дамашкан
ЦФ
Сан-Марино
13
Маттео Цаволи
ВР
6
Данте Росси
ЛЗ
5
Томмазо Бенвенути
ЦЗ
3
Simone Giocondi
ЦЗ
2
Алессандро Д'Аддарио
ЦП
14
Джакомо Валентини
ЦП
23
Микаэль Баттистини
ЦП
10
Самуэле Дзаннони
ЦП
23
Mirco De Angelis
ЦФ
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
4-2-2-2
23
14
Крачун
4
Бабогло
15
Мудрак
22
Раца
11
Каймаков
7
Ионицэ
17
Пушкаш
11
Стина
9
Николаеску
20
Платика
4-4-1-1
1
Коломбо
15
Пазолини
2
Бенвенути
5
Чеволи
12
Този
6
Контадини
23
Валли Казадеи
22
Муларони
8
Капиккьони
20
Сенсоли
11
Джакопетти
Богачук
5
Платика
5
Платика
Богачук
22
Раца
8
Богачук
8
Богачук
22
Раца
9
Николаеску
13
Кожокару
13
Кожокару
9
Николаеску
11
Стина
7
Моцпан
7
Моцпан
11
Стина
7
Ионицэ
10
Дамашкан
10
Дамашкан
7
Ионицэ
6
Контадини
3
3
6
Контадини
2
Бенвенути
2
Д'Аддарио
2
Д'Аддарио
2
Бенвенути
5
Чеволи
14
Валентини
14
Валентини
5
Чеволи
8
Капиккьони
23
Баттистини
23
Баттистини
8
Капиккьони
20
Сенсоли
10
Дзаннони
10
Дзаннони
20
Сенсоли
11
Джакопетти
7
Витаиоли
7
Витаиоли
11
Джакопетти
Остались в запасе
Молдова
Сан-Марино
1
Николае Чеботари
ВР
12
Думитру Челядник
ВР
21
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
14
Денис Марандичи
ЦЗ
18
Андрей Мотоц
ЦЗ
13
Серафим Кожокари
ЦЗ
10
Дмитрий Мандриченко
АП
Главный тренер
Сергей Клещенко
13
Маттео Цаволи
ВР
6
Данте Росси
ЛЗ
5
Томмазо Бенвенути
ЦЗ
23
Mirco De Angelis
ЦФ
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Костантини
Остались в запасе
1
Николае Чеботари
ВР
12
Думитру Челядник
ВР
21
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
14
Денис Марандичи
ЦЗ
18
Андрей Мотоц
ЦЗ
13
Серафим Кожокари
ЦЗ
10
Дмитрий Мандриченко
АП
Остались в запасе
13
Маттео Цаволи
ВР
6
Данте Росси
ЛЗ
5
Томмазо Бенвенути
ЦЗ
23
Mirco De Angelis
ЦФ
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
Главный тренер
Сергей Клещенко
Главный тренер
Фабрицио Костантини
Статистика матча Молдова - Сан-Марино
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
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