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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Милан - Сан-Паулу
Милан - Сан-Паулу: обзор матча 01 августа 2013
Милан
01.08.2013, четверг, 20:15
Audi Cup, Матч за 3-е место
1 : 0
Завершен
Сан-Паулу
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Милан - Сан-Паулу
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0
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0
Матчи команд
Милан
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Милан
- : -
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- : -
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0 : 0
05.11.2026
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Витория
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