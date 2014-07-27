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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Марсель - Виллем II
Марсель - Виллем II: обзор матча 27 июля 2014
Марсель
27.07.2014, воскресенье, 21:00
Товарищеские матчи
5 : 0
Завершен
Виллем II
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Марсель - Виллем II
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
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Франция. Лига 1, 10 тур
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08.11.2026
Марсель
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0 : 1
05.11.2026
Марсель
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Марсель
2 : 0
01.11.2026
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22.10.2026
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7 : 0
31.10.2026
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17.10.2026
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Информация о матче
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