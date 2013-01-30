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Расписание матчей
Франция. Кубок
Руан - Марсель
Руан - Марсель: обзор матча 30 января 2013
Руан
30.01.2013, среда, 23:50
Франция. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Марсель
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Руан - Марсель
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0
0
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