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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Ольборг
Манчестер Юнайтед - Ольборг: обзор матча 10 декабря 2008
Манчестер Юнайтед
10.12.2008, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа E, 6 тур
2 : 2
Завершен
Ольборг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Ольборг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Информация о матче
Главный судья:
Лоран Дюамель
(Руан)
Помощники судьи:
Стефан Дюамель
Nicolas Pottier (оба - Франция)
Делегат:
Алессандро Лулли (Италия)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Теннис" 00:55 (в записи)
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