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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Депортиво Мальдонадо - Ривер Плейт
Депортиво Мальдонадо - Ривер Плейт: обзор матча 08 сентября 2024
Депортиво Мальдонадо
08.09.2024, воскресенье, 02:30
Уругвай. Примера, 2 тур
0 : 1
Завершен
Ривер Плейт
77'
A. Bernardo Vera Flores
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Депортиво Мальдонадо - Ривер Плейт
Желтая карточка
G. Reyes
90'
+2
Желтая карточка
M. Montiel
86'
83'
Желтая карточка
T. Galletto
79'
Замена
T. Galletto
️️️️
S. Corbo
Замена
A. González
️️️️
L. Núñez
79'
Замена
H. Petrik
️️️️
J. Martin Ginzo
79'
Желтая карточка
H. Toledo
78'
77'
ГОЛ! 0:1!
A. Bernardo Vera Flores
73'
Замена
M. Camarda
️️️️
J. Zeballos
73'
Замена
G. Barrios
️️️️
R. Cristobal
73'
Замена
A. Bernardo Vera Flores
️️️️
M. Alfonso
72'
Желтая карточка
S. Corbo
Замена
R. César
️️️️
F. Milán
71'
Замена
S. Cartagena
️️️️
P. Gonzalez
59'
35'
Желтая карточка
R. Cristobal
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво Мальдонадо
44
Guillermo Reyes
ВР
19
Facundo Tealde
ЦЗ
4
Juan Martin Ginzo
ЦЗ
43
Матиас Суарес
ЦЗ
5
Lucas Núñez
ЦП
80
P. Gonzalez
ЦП
11
Hernán Toledo
ЦП
80
Bruno Centeno
ЦП
24
Marcos Montiel
ЦП
9
Facundo Milán
ЦФ
10
Maximiliano Noble
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Богоссян
Ривер Плейт
12
Fabrizio Correa
ВР
13
Christian Almeida
ЦЗ
2
Horacio Salaberry
ЦЗ
21
Norman Rodriguez
ЦЗ
33
Santiago Corbo
ЦЗ
7
Хоакин Лавега
ЦП
19
Juan Cruz De los Santos
ЦП
22
Matías Alfonso
ЦП
25
Ramiro Cristobal
ЦП
30
Juan Ignacio Quintana Silva
ЦП
24
Joaquín Zeballos
ЦФ
Главный тренер
Игнасио Итурральде
Депортиво Мальдонадо
1
Adriano Freitas
ВР
32
Hernán Petrik
ЦЗ
2
Nicolás Fuica
ЦЗ
27
Diego Romero
ЦЗ
27
Ángel Rodríguez
ЦП
28
Santiago Cartagena
ЦП
7
Gonzalo Larrazabal
ЦП
16
Renato César
ЦП
9
Alexander González
ЦФ
14
Rodrigo Muníz
ЦФ
Ривер Плейт
12
Yonatan Irrazábal
ВР
23
Nicolás Olivera
ЦЗ
27
Tiago Galletto
ЦП
10
Agustín Bernardo Vera Flores
ЦП
17
Jose Valentin Amoroso Guerra
ЦП
5
German Barrios
ЦП
27
Julio Báez
ЦП
13
Nicolas Campos
ЦФ
13
Faustino Barone
ЦФ
29
Marcos Camarda
ЦФ
3-5-2
44
19
4
43
Суарес
80
11
80
24
5
10
9
4-5-1
12
2
21
33
13
7
Лавега
22
25
30
19
24
4
32
32
4
80
28
28
80
9
16
16
9
5
9
9
5
33
27
27
33
22
10
10
22
25
5
5
25
24
29
29
24
Остались в запасе
Депортиво Мальдонадо
Ривер Плейт
1
Adriano Freitas
ВР
2
Nicolás Fuica
ЦЗ
27
Diego Romero
ЦЗ
27
Ángel Rodríguez
ЦП
7
Gonzalo Larrazabal
ЦП
14
Rodrigo Muníz
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Богоссян
12
Yonatan Irrazábal
ВР
23
Nicolás Olivera
ЦЗ
17
Jose Valentin Amoroso Guerra
ЦП
27
Julio Báez
ЦП
13
Nicolas Campos
ЦФ
13
Faustino Barone
ЦФ
Главный тренер
Игнасио Итурральде
Остались в запасе
1
Adriano Freitas
ВР
2
Nicolás Fuica
ЦЗ
27
Diego Romero
ЦЗ
27
Ángel Rodríguez
ЦП
7
Gonzalo Larrazabal
ЦП
14
Rodrigo Muníz
ЦФ
Остались в запасе
12
Yonatan Irrazábal
ВР
23
Nicolás Olivera
ЦЗ
17
Jose Valentin Amoroso Guerra
ЦП
27
Julio Báez
ЦП
13
Nicolas Campos
ЦФ
13
Faustino Barone
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Богоссян
Главный тренер
Игнасио Итурральде
Статистика матча Депортиво Мальдонадо - Ривер Плейт
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 15 тур
Бостон Ривер
1 : 0
19.11.2026
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 14 тур
Депортиво Мальдонадо
0 : 1
14.11.2026
Серро
Уругвай. Примера, 13 тур
Альбион
0 : 0
03.11.2026
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 12 тур
Депортиво Мальдонадо
2 : 1
25.10.2026
Данубио
Уругвай. Примера, 11 тур
Насьональ
3 : 2
20.10.2026
Депортиво Мальдонадо
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 15 тур
Монтевидео Уондерерс
0 : 4
09.11.2025
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 1
02.11.2025
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 13 тур
Данубио
0 : 1
26.10.2025
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 12 тур
Ривер Плейт
1 : 1
19.10.2025
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 11 тур
Хувентуд
1 : 2
12.10.2025
Ривер Плейт
Информация о матче
Главный судья:
Santiago Motta, Uruguay
Стадион:
Estadio Domingo Burgueno Miguel, Maldonado
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2015.08.21 13:21
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