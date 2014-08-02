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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Малага - Ньюкасл
Малага - Ньюкасл: обзор матча 02 августа 2014
Малага
02.08.2014, суббота, 17:30
Товарищеские матчи
3 : 1
Завершен
Ньюкасл
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Малага - Ньюкасл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Информация о матче
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