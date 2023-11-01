Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Кубок
Атлетико де Лугонес - Райо Вальекано
Атлетико де Лугонес - Райо Вальекано: обзор матча 01 ноября 2023
Атлетико де Лугонес
01.11.2023, среда, 14:00
Испания. Кубок, 1/64 финала
0 : 6
Завершен
Райо Вальекано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Атлетико де Лугонес - Райо Вальекано
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Атлетико де Лугонес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Атлетико де Лугонес
0 : 6
01.11.2023
Райо Вальекано
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Новости команд
Все
Атлетико де Лугонес
Райо Вальекано
«Бетис» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
14:47
Ла Лига Испания: шансы «Бетиса» и «Райо Вальекано» на победу в матче 14 тура
Вчера, 09:28
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Бетис» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
14:47
Ла Лига Испания: шансы «Бетиса» и «Райо Вальекано» на победу в матче 14 тура
Вчера, 09:28
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+