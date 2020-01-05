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Расписание матчей
Франция. Кубок
Раон-л'Этап - Лилль
Раон-л'Этап - Лилль: обзор матча 05 января 2020
Раон-л'Этап
05.01.2020, воскресенье, 16:15
Франция. Кубок, 1/32 финала
2 : 3
Завершен
Лилль
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Раон-л'Этап - Лилль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Раон-л'Этап
Франция. Кубок, 1/32 финала
Раон-л'Этап
0 : 3
20.12.2025
Париж
Франция. Кубок, 1/64 финала
Раон-л'Этап
3 : 2
29.11.2025
Франция. Кубок, 1/32 финала
Раон-л'Этап
2 : 3
05.01.2020
Лилль
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ирис Клуб де Круа
2 : 0
05.01.2019
Раон-л'Этап
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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