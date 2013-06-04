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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Польша - Лихтенштейн
Польша - Лихтенштейн: обзор матча 04 июня 2013
Польша
04.06.2013, вторник, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Лихтенштейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Польша - Лихтенштейн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Польша
Лига наций, 5 тур
Румыния
- : -
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Лихтенштейн
Лига наций, 6 тур
Литва
- : -
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Информация о матче
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