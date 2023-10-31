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Расписание матчей
Испания. Кубок
Вареа - Леванте
Вареа - Леванте: обзор матча 31 октября 2023
Вареа
31.10.2023, вторник, 22:00
Испания. Кубок, 1/64 финала
0 : 3
Завершен
Леванте
Матч
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Личные встречи
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Коэффициенты
Статистика матча Вареа - Леванте
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вареа
Испания. Кубок, 1/64 финала
Вареа
0 : 3
31.10.2023
Леванте
Испания. Кубок, 1/64 финала
Вареа
0 : 4
17.12.2020
Лас-Пальмас
Леванте
Испания. Примера, 15 тур
Райо Вальекано
- : -
05.12.2026
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
1 : 3
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
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