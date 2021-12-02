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Расписание матчей
Испания. Кубок
Уракан Мелилья - Леванте
Уракан Мелилья - Леванте: обзор матча 02 декабря 2021
Уракан Мелилья
02.12.2021, четверг, 21:00
Испания. Кубок, 1 раунд
0 : 8
Завершен
Леванте
2'
Р. Сольдадо
22'
Р. Сольдадо
29'
А. Блеса
30'
А. Блеса
51'
М. Мальса
52'
Д. Гомес
58'
Д. Гомес
63'
А. Блеса
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Уракан Мелилья - Леванте
63'
ГОЛ! 0:8!
А. Блеса
Пас отдал
М. Мальса
62'
Замена
Н. Вукчевич
️️️️
Н. Радойя
62'
Замена
П. Мартинес
️️️️
Р. Сольдадо
58'
ГОЛ! 0:7!
Д. Гомес
Пас отдал
М. Мальса
52'
ГОЛ! 0:6!
Д. Гомес
Пас отдал
А. Кантеро
51'
ГОЛ! 0:5!
М. Мальса
Пас отдал
Р. Пьер
46'
Замена
Сон
️️️️
Коке
46'
Замена
Д. Гомес
️️️️
Э. Барди
45'
Желтая карточка
Р. Пьер
30'
ГОЛ! 0:4!
А. Блеса
29'
ГОЛ! 0:3!
А. Блеса
Пас отдал
Э. Франкеса
22'
ГОЛ! 0:2!
Р. Сольдадо
Пас отдал
Э. Франкеса
2'
ГОЛ! 0:1!
Р. Сольдадо
Пас отдал
А. Кантеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уракан Мелилья
1
David Diz
ВР
2
Faisal Mohamed
ЦЗ
4
Muha Al-Luch
ЦЗ
5
Salah Amar
ЦЗ
3
Mayid Saguer
ЦЗ
8
Farid Said
ЦП
10
Hamin Buzzian
ЦП
7
Sidi
ЦП
6
Moha
ЦП
9
José Medina
ЦФ
11
José Luis Fernández
ЦФ
Леванте
13
Айтор
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
11
Микаэль Мальса
ОП
16
Алехандро Блеса
ЦП
10
Энис Барди
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Уракан Мелилья
13
Miguel Garcia Flores
ВР
17
Omar Zaguari
ВР
12
Amin Mohamed
ЦЗ
15
Yosef Hamed
ЦП
18
Naoufal Aissa
ЦП
14
David Calero
ЦП
16
Melik
ЦФ
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
20
Хосе Кампанья
ЦП
18
Пабло Мартинес
ЦП
18
Пепелу
ЦП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
99
Дани Гомес
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
4-4-2
1
2
5
3
4
8
7
6
10
11
9
3-3-1-2-1
13
Айтор
44
Пьер
6
Дуарте
22
Радойя
23
Коке
11
Мальса
15
Франкеса
16
Блеса
10
Барди
21
Кантеро
9
Сольдадо
23
Коке
17
Сон
17
Сон
23
Коке
22
Радойя
17
Вукчевич
17
Вукчевич
22
Радойя
9
Сольдадо
18
Мартинес
18
Мартинес
9
Сольдадо
10
Барди
99
Гомес
99
Гомес
10
Барди
Остались в запасе
Уракан Мелилья
Леванте
13
Miguel Garcia Flores
ВР
17
Omar Zaguari
ВР
12
Amin Mohamed
ЦЗ
15
Yosef Hamed
ЦП
18
Naoufal Aissa
ЦП
14
David Calero
ЦП
16
Melik
ЦФ
25
Дани Карденас
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
18
Пепелу
ЦП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
13
Miguel Garcia Flores
ВР
17
Omar Zaguari
ВР
12
Amin Mohamed
ЦЗ
15
Yosef Hamed
ЦП
18
Naoufal Aissa
ЦП
14
David Calero
ЦП
16
Melik
ЦФ
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
18
Пепелу
ЦП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Уракан Мелилья - Леванте
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Уракан Мелилья
Испания. Кубок, 1 раунд
Уракан Мелилья
0 : 8
02.12.2021
Леванте
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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