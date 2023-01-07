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Расписание матчей
Франция. Кубок
Ле-Пюи - Ницца
Ле-Пюи - Ницца: обзор матча 07 января 2023
Ле-Пюи
07.01.2023, суббота, 20:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
1 : 0
Завершен
Ницца
Матч
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Личные встречи
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Статистика матча Ле-Пюи - Ницца
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0
0
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0
0
Матчи команд
Ле-Пюи
Франция. Третья лига, 14 тур
Конкарно
- : -
05.12.2026
Ле-Пюи
Франция. Третья лига, 13 тур
Ле-Пюи
0 : 0
21.11.2026
Париж 13
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Бур-ан-Бресс
1 : 1
07.11.2026
Ле-Пюи
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
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31.10.2026
Кан
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Обань
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17.10.2026
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- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
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Сафонов провалил матч с «Ниццей»
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