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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Тур - Гавр
Тур - Гавр: обзор матча 22 августа 2017
Тур
22.08.2017, вторник, 21:00
Франция. Кубок лиги, 1/32 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 7 : 6
Завершен
Гавр
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Тур - Гавр
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Тур
Франция. Кубок, 1/32 финала
Тур
0 : 0
21.12.2024
Лорьян
Франция. Кубок, 1/32 финала
Тур
2 : 2
04.01.2020
Ним
Франция. Кубок, 1/32 финала
Тур
1 : 2
05.01.2019
Лез Эрбье
Франция. Кубок, 1/16 финала
Тур
0 : 0
24.01.2018
Метц
Франция. Кубок, 1/32 финала
Шартр
1 : 2
06.01.2018
Тур
Гавр
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Лилль
1 : 0
10.10.2026
Гавр
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Валле дю Шер
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