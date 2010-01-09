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Расписание матчей
Франция. Кубок
Лаваль - Весуль
Лаваль - Весуль: обзор матча 09 января 2010
Лаваль
09.01.2010, суббота, 20:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
1 : 2
Завершен
Весуль
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Лаваль - Весуль
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0
0
Матчи команд
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
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30.10.2026
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09.10.2026
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4 февраля
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2025.01.18 11:00
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2016.10.25 21:37
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2015.10.27 23:52
«Лион» – «Лаваль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2026
4 февраля
Два игрока близки к уходу из «Торпедо»
2025.01.18 11:00
Кубок французской лиги. «Монпелье» обыграл «Лаваль»
2016.10.25 21:37
Кубок французской лиги. «Тур» одолел «Анжер», «Эвиан» уступил «Лавалю» по пенальти
2015.10.27 23:52
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