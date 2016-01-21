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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Коринтианс - Шахтер
Коринтианс - Шахтер: обзор матча 21 января 2016
Коринтианс
21.01.2016, четверг, 02:45
Товарищеские матчи
3 : 2
Завершен
Шахтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Коринтианс - Шахтер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
- : -
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
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Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 30 тур
Палмейрас
0 : 0
11.10.2026
Коринтианс
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
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