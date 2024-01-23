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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Конкарно - Труа
Конкарно - Труа: обзор матча 23 января 2024
Конкарно
23.01.2024, вторник, 22:45
Франция. Лига 2, 21 тур
1 : 0
Завершен
Труа
60'
A. Urie
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Конкарно - Труа
Замена
Г. Барес
️️️️
M. Etuin
90'
+2
90'
Замена
R. Kohon
️️️️
А. Конте
Замена
Y. Merdji
️️️️
Б. Муазан
84'
Замена
Н. Ндомбаси
️️️️
I. Matondo
84'
Замена
R. Sans
️️️️
A. Urie
83'
73'
Замена
Ю. М'Чангама
️️️️
A. Kante
73'
Замена
Ж. Олайтан
️️️️
С. Элисор
73'
Замена
К. Донг
️️️️
А. Брус
Замена
A. Gboho
️️️️
C. Rodrigues
72'
64'
Замена
Н. де Превилль
️️️️
М. Диоп
ГОЛ! 1:0!
A. Urie
Пас отдал
I. Matondo
60'
Желтая карточка
J. Celestine
45'
+1
10'
Желтая карточка
Т. Зукру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Конкарно
4
Guillaume Jannez
(К)
ЦЗ
3
Julien Celestine
ЦЗ
2
Alec Georgen
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
26
Alexandre Philiponeau
ЦП
9
Clément Rodrigues
ЦП
7
Axel Urie
ЦП
17
Maxime Etuin
ЦП
10
Баптист Муазан
АП
45
Isaac Matondo
ЦФ
30
Esteban Salles
ЦФ
Труа
80
Доган Алемдар
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
5
Абду Конте
ЛЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
7
Хавьер Шавалерен
(К)
ОП
42
Abdoulaye Kante
ЦП
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
8
Мухамед Диоп
АП
22
Симон Элисор
ЦФ
19
Рафики Саид
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Конкарно
1
Maxime Pattier
ВР
28
Issouf Paro
ЦЗ
24
Ambroise Gboho
ЦФ
3
Romain Sans
ЦФ
15
Габриэль Барес
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
10
Yanis Merdji
ЦФ
Труа
36
Rudy Kohon
ЦЗ
16
Эрик Н'Жо
ЦЗ
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
7
Кильян Донг
АП
1
Zacharie Boucher
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
15
Жуниор Олайтан
ЦФ
4-4-1-2
4
3
2
33
Фоссюрье
26
7
17
9
10
Муазан
30
45
4-1-2-1-2
80
Алемдар
5
Брус
14
Бура
4
Зукру
5
Конте
7
Шавалерен
42
19
Тарат
8
Диоп
19
Саид
22
Элисор
9
24
24
9
7
3
3
7
17
15
Барес
15
Барес
17
45
11
Ндомбаси
11
Ндомбаси
45
10
Муазан
10
10
10
Муазан
5
Конте
36
36
5
Конте
42
10
М'Чангама
10
М'Чангама
42
5
Брус
7
Донг
7
Донг
5
Брус
8
Диоп
12
де Превилль
12
де Превилль
8
Диоп
22
Элисор
15
Олайтан
15
Олайтан
22
Элисор
Остались в запасе
Конкарно
Труа
1
Maxime Pattier
ВР
28
Issouf Paro
ЦЗ
16
Эрик Н'Жо
ЦЗ
1
Zacharie Boucher
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Остались в запасе
1
Maxime Pattier
ВР
28
Issouf Paro
ЦЗ
Остались в запасе
16
Эрик Н'Жо
ЦЗ
1
Zacharie Boucher
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Статистика матча Конкарно - Труа
1
1
Всего ударов по воротам
7
9
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
2
Нарушения
14
17
Офсайды
1
2
Количество передач
355
611
Сейвы
3
1
Точность передач %
80
89
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
4
3
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Матчи команд
Конкарно
Франция. Третья лига, 14 тур
Конкарно
- : -
05.12.2026
Ле-Пюи
Франция. Третья лига, 13 тур
Ля Рош-сюр-Йон
2 : 1
21.11.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 12 тур
Конкарно
2 : 0
07.11.2026
Флери
Франция. Третья лига, 11 тур
Руан
2 : 1
31.10.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Конкарно
2 : 1
03.10.2026
Париж 13
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Информация о матче
Главный судья:
Жером Бризар
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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