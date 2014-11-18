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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Словения - Колумбия
Словения - Колумбия: обзор матча 18 ноября 2014
Словения
18.11.2014, вторник, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Колумбия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Словения - Колумбия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Словения
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
- : -
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
- : -
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
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