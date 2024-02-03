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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Лаваль - Кевийи
Лаваль - Кевийи: обзор матча 03 февраля 2024
Лаваль
03.02.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 23 тур
2 : 4
Завершен
Кевийи
59'
M. Tchokounté
66'
А. Бобишон
4'
T. Cissokho
20'
С. Сумано
86'
П. Яд
90+6'
A. Do Marcolino
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лаваль - Кевийи
90'
+6
ГОЛ! 2:4!
A. Do Marcolino
Пас отдал
L. Delaurier-Chaubet
90'
+3
Желтая карточка
К. Кулибали
86'
ГОЛ! 2:3!
П. Яд
84'
Замена
A. Do Marcolino
️️️️
Д. Вилль Поа
Замена
J. Adeoti
️️️️
А. Бобишон
82'
Замена
A. Gonçalves
️️️️
M. Tchokounté
82'
Вторая желтая
S. Sanna
77'
76'
Замена
Й. Рош
️️️️
А. Сиссоко
Замена
T. Thomas
️️️️
J. Roye
75'
Замена
Ж. Кадиль
️️️️
Р. Лабе Ласкари
74'
71'
Замена
К. Кулибали
️️️️
С. Сумано
71'
Замена
П. Яд
️️️️
М. Камара
ГОЛ! 2:2!
А. Бобишон
Пас отдал
Р. Лабе Ласкари
66'
ГОЛ! 1:2!
M. Tchokounté
Пас отдал
T. Vargas
59'
Желтая карточка
J. Roye
57'
Желтая карточка
S. Sanna
40'
36'
Желтая карточка
L. Delaurier-Chaubet
Замена
П. Пажи
️️️️
Y. Tavares
33'
20'
ГОЛ! 0:2!
С. Сумано
Пас отдал
Д. Вилль Поа
4'
ГОЛ! 0:1!
T. Cissokho
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лаваль
30
Мамаду Самасса
ВР
23
Yasser Balde
ЦЗ
75
Амин Черни
ЦЗ
7
Thibault Vargas
ЦЗ
23
Папе Диав
ЦЗ
23
Yohan Tavares
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
6
Sam Sanna
ЦФ
4
Jimmy Roye
(К)
ЦФ
3
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
18
Malik Tchokounté
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Кевийи
1
Бенжамин Лерой
ВР
8
Antoine Batisse
ЦЗ
3
Till Cissokho
ЦЗ
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
35
Logan Delaurier-Chaubet
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
8
Ноа Кадиу
ЦП
44
Бальтасар Пьерре
ЦФ
11
Мамаду Камара
ЦФ
7
J. Pendant
ЦФ
99
Самбу Сумано
ЦФ
Лаваль
1
Maxime Hautbois
ВР
3
Marvin Baudry
ЦЗ
8
Titouan Thomas
ЦП
28
Жуниор Кадиль
ПВ
39
Anthony Gonçalves
ЦФ
7
Пабло Пажи
ЦФ
17
Jordan Adeoti
ЦФ
Кевийи
16
Кейн Боннви
ВР
34
Тео Пьонье-Бертран
ЦЗ
37
Папа Яд
ЛВ
69
Йохан Рош
ЦФ
41
Alan Do Marcolino
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
21
Pape Ousmane Sakho
ЦФ
3-2-1-4
30
Самасса
7
23
Диав
23
75
Черни
23
14
Бобишон
6
18
3
Лабе Ласкари
4
3-3-4
1
Лерой
58
Сиссоко
3
8
35
31
Поа
8
Кадиу
99
Сумано
7
11
Камара
44
Пьерре
4
8
8
4
3
Лабе Ласкари
28
Кадиль
28
Кадиль
3
Лабе Ласкари
18
39
39
18
23
7
Пажи
7
Пажи
23
14
Бобишон
17
17
14
Бобишон
11
Камара
37
Яд
37
Яд
11
Камара
58
Сиссоко
69
Рош
69
Рош
58
Сиссоко
31
Поа
41
41
31
Поа
99
Сумано
17
Кулибали
17
Кулибали
99
Сумано
Остались в запасе
Лаваль
Кевийи
1
Maxime Hautbois
ВР
3
Marvin Baudry
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Фраполли
16
Кейн Боннви
ВР
34
Тео Пьонье-Бертран
ЦЗ
21
Pape Ousmane Sakho
ЦФ
Остались в запасе
1
Maxime Hautbois
ВР
3
Marvin Baudry
ЦЗ
Остались в запасе
16
Кейн Боннви
ВР
34
Тео Пьонье-Бертран
ЦЗ
21
Pape Ousmane Sakho
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Статистика матча Лаваль - Кевийи
2
1
2
Всего ударов по воротам
7
13
Удары в створ
3
10
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
13
12
Офсайды
2
0
Количество передач
525
523
Сейвы
6
1
Точность передач %
84
83
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
1
3
Матчи команд
Лаваль
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Кевийи
Франция. Третья лига, 14 тур
Тионвиль Лузитанос
- : -
05.12.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Вильфранш
0 : 2
07.11.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Кевийи
3 : 2
17.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 9 тур
Канн
3 : 1
03.10.2026
Кевийи
Информация о матче
Главный судья:
Франсуа Летексье
Стадион:
Stade Francis-Le Basser, Laval
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2025.01.18 11:00
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