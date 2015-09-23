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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Ливерпуль - Карлайл Юнайтед
Ливерпуль - Карлайл Юнайтед: обзор матча 23 сентября 2015
Ливерпуль
23.09.2015, среда, 22:00
Англия. Кубок Лиги, 1/16 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 2
Завершен
Карлайл Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ливерпуль - Карлайл Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
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Информация о матче
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