Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Словения - Канада
Словения - Канада: обзор матча 19 ноября 2013
Словения
19.11.2013, вторник, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Канада
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Словения - Канада
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Словения
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
- : -
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
Канада
Новости команд
Все
Словения
Канада
Лига наций: шансы Северной Македонии и Словении на победу в матче 6 тура
12:19
Словения – Швейцария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Словении и Швейцарии на победу в матче 5 тура
12 ноября
Лига наций. Англия разгромно выиграла, камбэк Испании, сенсационная победа Беларуси и другие результаты
6 октября
Шотландия – Словения: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Лига наций: шансы Северной Македонии и Словении на победу в матче 6 тура
12:19
Словения – Швейцария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Словении и Швейцарии на победу в матче 5 тура
12 ноября
Лига наций. Англия разгромно выиграла, камбэк Испании, сенсационная победа Беларуси и другие результаты
6 октября
Шотландия – Словения: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
США – Канада: кто победит в товарищеском матче 2026 года
6 октября
Канада – Перу: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2026
3 октября
Канада – Перу: кто победит в товарищеском матче 2026 года
2 октября
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Чемпионат мира 2026, 7 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
7 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+