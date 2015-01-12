Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок Азии
Япония - Палестина
Япония - Палестина: обзор матча 12 января 2015
Япония
12.01.2015, понедельник, 10:00
Кубок Азии, группа D, 1 тур
4 : 0
Завершен
Палестина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Япония - Палестина
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Япония
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
- : -
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 3 тур
Япония
1 : 1
26.06.2026
Швеция
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Ливан
- : -
17.11.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 2
14.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 5
02.10.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Коньяспор
2 : 2
30.09.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан
2 : 4
28.09.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
2 : 2
24.09.2026
Новая Зеландия
Информация о матче
Стадион:
МакДональд Джонс
Новости команд
Все
Япония
Палестина
Товарищеские матчи (сборные): шансы Японии и Парагвая на победу в матче
Вчера, 09:21
Товарищеские матчи (сборные): шансы Ливана и Палестины на победу в матче
Вчера, 09:17
Анчелотти и Рафинья получили красные карточки в матче с Японией
14 ноября
2
Товарищеский матч. Дубль Винисиуса не спас Бразилию от поражения с Японией
14 ноября
3
Япония – Бразилия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Японии и Парагвая на победу в матче
Вчера, 09:21
Анчелотти и Рафинья получили красные карточки в матче с Японией
14 ноября
2
Товарищеский матч. Дубль Винисиуса не спас Бразилию от поражения с Японией
14 ноября
3
Япония – Бразилия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Японии и Бразилии на победу в товарищеском матче
13 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Ливана и Палестины на победу в матче
Вчера, 09:17
Китай – Палестина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2026
2 октября
Китай – Палестина: кто победит в товарищеском матче 2026 года
1 октября
Таджикистан – Палестина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2026
28 сентября
Палестина – Новая Зеландия: кто победит в товарищеском матче 24 сентября 2026
23 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+